Слушатели «Говорит Москва» сообщили о пожаре на Кутузовском проспекте

В разговоре с «Говорит Москва » Клименко отметил:

«Это дом, который стоял все время под ремонтом, лет 10-15. Нежилое, необитаемое помещение»