Ещё
Слушатели «Говорит Москва» сообщили о пожаре на Кутузовском проспекте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слушатели «Говорит Москва» сообщили о пожаре на Кутузовском проспекте 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В разговоре с «Говорит Москва» Клименко отметил:
«Это дом, который стоял все время под ремонтом, лет 10-15. Нежилое, необитаемое помещение»
В МЧС радиостанции информацию о пожаре на Кутузовском прокомментировать не смогли.
Говорит Москва: последние новости
При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадал один человек СКР допросил прокурора Кемерова и его помощника по делу о пожаре в «Зимней вишне» В центре Москвы произошёл провал грунта
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300588
РФ нашла способ поквитаться с США139
Болгария: спасибо России, но…287
Российским морякам удалось сбежать с Украины136
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца211
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение