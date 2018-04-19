Воронежские тепловики назвали сроки отключения горячей воды в апреле

График представила «Квадра». Публичное акционерное общество (ПАО) «Квадра»-«Воронежская генерация» назвало сроки отключения горячей воды в домах в апреле 2018 года. Тепловики согласовали график с мэрией Воронежа. График отключения появился на сайте компании в четверг, 19 апреля. Теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей. Работы позволят выявить «слабые» участки и отремонтировать их до начала нового отопительного сезона. Левобережный район С 23 по 27 апреля горячую воду отключат по адресам: Ленинский проспект, дома № 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 105/2, 117, 117а;

Набережная Авиастроителей, дома № 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

Циолковского, дома № 5а, 7/1, 7/2, 8;

Переулок Ольховый, дома № 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;

Переулок Парашютистов, дома № 4, 10;

Переулок Гвардейский, дома № 2, 4;

Мопра, дома № 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б;

Нижняя, дом №73;

Ленинградская, дома № 26а, 55а, 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б;

Димитрова, дома № 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;

Спортивная Набережная, дома № 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

Старых Большевиков, дома № 90, 92, 92а, 94, 96;

Ильича, дома № 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;

Порт-Артурская, дома№ 19, 21;

Брусилова, дом № 3в;

Героев Стратосферы, дома № 1, 9а;

Кулибина, дом №13а;

Меркулова, дома № 1, 2, 4, 5;

Раисы Беляевой, дома № 2, 4, 6;

Циолковского, дом № 19;

Полины Осипенко , дома № 19, 24; Железнодорожный район С 23 по 27 апреля горячую воду отключат по адресам: Димитрова, дома №27, 75, 79;

Ленинский проспект, дома №124а, 124б, 126, 130, 132; Коминтерновский район С 23 по 27 апреля горячую воду отключат по адресам: Шишкова, дома №1, 4, 4а, 6, 8;

Лидии Рябцевой, дома №28, 28а, 48/1, 50;

проспект Труда, дома №4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в,72, 74, 151, 155, 157, 159;

9 Января, дома №87, 110;

Карпинского, дома №1, 2, 3, 4, 5;

Геращенко, дома №1, 3, 4;

Загородная, дома №7, 7а, 15;

Керамическая, дома №31, 33, 42;

Подклетенская, дома №19, 21;

переулок Политехнический, дома №1, 2, 3, 10;

переулок Автогенный, дома №9, 11а, 13, 21;

Багрицкого, дом №1;

Машиностроителей, дома №13/1, 45;

Электросигнальная, дом №4;

Красных зорь, дом №38;

Солнечная, дома №23, 27, 10;

проезд Ясный, дом №4;

Московский проспект, дома №28, 30;

45 Стрелковой Дивизии, дома №226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247е, 249/1, 249/2, 251а, 251д, 253, 259д, 265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

9 января, дома №211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

Беговая, дома №203а, 219д, 219е, 219ж, 219/3, 223в, 223/1, 225, 225а, 225в;

Антонова-Овсеенко, дома №1, 1в, 7л, 9, 11, 13;

переулок Рамонский, дом №2;

переулок Аннинский, дом №1; Советский район С 23 по 27 апреля горячую воду отключат по адресам: Героев Сибиряков, дома №1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14,15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 55 а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

Патриотов, дома №2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Молодогвардейцев, дома №4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

Южно-Моравская, дома №2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

Путиловская, дома №1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

Кривошеина, дома №60, 62, 66, 68, 70, 72; Домостроителей, дома №2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

Маршака, дома №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

Пешестрелецкая, дома №54, 58/1, 64, 66, 79а, 83, 91, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

Юлюса Янониса, дома №1, 2, 3, 5, 6а, 7, 8/1, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а,18, 22, 24;

Дорожная, дома №1, 7а;

Ворошилова, дома №38а, 48, 50;

Бульвар Пионеров, дома № 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

Космонавтов, дом №22а; Ленинский район С 23 по 27 апреля горячую воду отключат по адресам: Челюскинцев, дома №84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

20 лет Октября, дома №64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

Гродненская, дом №2;

Ворошилова, дома №1в, 1г, 1/3, 1/4;

Краснознамённая, дома №10, 12, 15;

Платонова, дом №7;

Свободы, дома №10, 31;

Кольцовская, дом №70;

Куцыгина, дома №6, 21, 27;

Красноармейская, 17, 27, 60;

Станкевича, дома №38, 40;

Кирова, дома №8, 10, 22, 24;

Пушкинская, дома №41, 45;

Плехановская, дом №8; Центральный район С 23 по 27 апреля горячую воду отключат по адресам: Фридриха Энгельса , дома №24а, 25б, 34, 33е;

Комиссаржевской, дома №15;

25 Октября, дома №15, 31, 41а;

Никитинская, дома №7, 16а;