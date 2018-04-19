На полную ликвидацию тления мусора в пос. Запанской ушло 14 часов

Напомним, сообщение о загоревшемся мусоре в пос. Запанской поступило в пожарную охрану в 21:19. Огнеборцы сразу выехали на место происшествия. В то же время очевидцы сообщили, что мусор сначала горел открытым пламенем. Это было зафиксировано и на фотографиях.

Но после тушения пламени, мусор долгое время тлел. По данным чрезвычайной службы, для его проливки применялось три пожарные автоцистерны. Также для ликвидации тления применяли экскаватор.

Работа пожарных на месте происшествия продолжалась до утра. Клубы белого дыма, поднимавшиеся над местом происшествия, было видно еще утром.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, окончательно тление мусора удалось ликвидировать в 11:35. Ущерб от возгорания не наступил. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются.