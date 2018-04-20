С поверхности Волги под Нижним Новгородом собрали 250 кг нефти

Около 250 килограммов нефтепродуктов собрали с поверхности Волги рядом с Нижним Новгородом после того, как в городе был объявлен режим повышенной готовности из-за появления на реке радужных пятен, сообщил директор городского управления ГОЧС Сергей Гашков на заседании комиссии по экологии гордумы.

По данным Гашкова, за период с 4 апреля по 19 апреля в периметре выставленных боновых ограждений было собрано 250 килограммов нефти или даже нефтепродуктов тяжелой фракции, передает РИА «Новости»

«То есть это практически дизельное топливо, которое может воспламеняться и гореть», — признал директор городского управления ГОЧС.

По предварительным данным, причиной появления на поверхности Волги маслянистых пятен стала утечка нефтепродуктов с территории закрытой ныне Сормовской нефтебазы, расположенной рядом с городом.

Экологи считают, что «нефтяные мешки», образовавшиеся в грунте за время работы нефтебазы, попали в реку при сходе снега, в результате образования талых вод.

Ликвидация источника нефтепродуктов, предположительно, потребует около 4,5 млн рублей.

Тем временем замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина сообщила, что после выявления источника нефтяных пятен и оценки экологического ущерба, региональные власти собираются обратиться к правительству России с просьбой включить проект в федеральную программу по оздоровлению Волги или попросить губернатора региона выделить средства из областного бюджета.