Ещё
С поверхности Волги под Нижним Новгородом собрали 250 кг нефти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С поверхности Волги под Нижним Новгородом собрали 250 кг нефти 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Около 250 килограммов нефтепродуктов собрали с поверхности Волги рядом с Нижним Новгородом после того, как в городе был объявлен режим повышенной готовности из-за появления на реке радужных пятен, сообщил директор городского управления ГОЧС Сергей Гашков на заседании комиссии по экологии гордумы.
По данным Гашкова, за период с 4 апреля по 19 апреля в периметре выставленных боновых ограждений было собрано 250 килограммов нефти или даже нефтепродуктов тяжелой фракции, передает РИА «Новости».
«То есть это практически дизельное топливо, которое может воспламеняться и гореть», — признал директор городского управления ГОЧС.
По предварительным данным, причиной появления на поверхности Волги маслянистых пятен стала утечка нефтепродуктов с территории закрытой ныне Сормовской нефтебазы, расположенной рядом с городом.
Экологи считают, что «нефтяные мешки», образовавшиеся в грунте за время работы нефтебазы, попали в реку при сходе снега, в результате образования талых вод.
Ликвидация источника нефтепродуктов, предположительно, потребует около 4,5 млн рублей.
Тем временем замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина сообщила, что после выявления источника нефтяных пятен и оценки экологического ущерба, региональные власти собираются обратиться к правительству России с просьбой включить проект в федеральную программу по оздоровлению Волги или попросить губернатора региона выделить средства из областного бюджета.
Напомним, 10 апреля утечка нефти произошла в Саратовской области, на магистральном нефтепроводе Транснефти. Еще один инцидент произошел 18 января, тогда в Саратовской области произошел прорыв нефтепровода, в нескольких частных жилых домах начался пожар.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Цивилев: Стал другим человеком после пожара в «Зимней вишне» Названа причина обрушения здания в центре Москвы Кемеровские ветераны попросили вернуть салют на 9 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники162
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение589
Первый легальный бордель открывается в России294
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии431
Сотрудники МИД РФ эвакуированы27
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение