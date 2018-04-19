Спасатели Балашихи отчитались о готовности к пожароопасному периоду 

Спасательные службы Балашихи отчитались о готовности к весенне‐летнему пожароопасному периоду. С докладом о работе экстренных служб на смотре спасательной техники в микрорайоне Алексеевская роща выступил директор Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Балашихи Дамир Гатаулин.
Сегодня мы пообщались со всеми руководителями ответственных организаций города. Спасательные службы Балашихи полностью готовы к весенне-летнему
пожароопасному периоду. Всего в городе будут задействованы около 400 спасателей и 100 единиц спецтехники
— Дамир Гатаулин.
Он добавил, что особое внимание уделяется микрорайонам, расположенным вблизи лесов. Там будет организовано патрулирование и установлены дополнительные пожарные щиты. В лесах обустроят противопожарную опашку, сделают прочистку квартальных просек, предназначенных для проезда спецтехники, установят новые информационные щиты и шлагбаумы.
Смотр спасательной техники Балашихи прошел на площадке у Булганинского пруда Алексеевского лесопарка. Было представлено 23 единицы техники — автоцистерны, автомобили первой помощи, снегоболотоходы и беспилотные летательные аппараты. На мероприятии присутствовали представители главного управления МЧС России по Московской области, Мособлпожспаса, лесной охраны, а также дорожные службы города.