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В Екатеринбурге закрыли опасный торговый центр
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В Екатеринбурге закрыли опасный торговый центр 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд Свердловской области постановил закрыть досуговый центр Guru, который находится на Репина, 22.
Основной проблемой ТЦ стало отсутствие разрешительных документов и проблемы с пожарной безопасностью. Недавно в ТЦ была проведена реконструкция. При этом Департаментом в материалы дела были представлены материалы проверок, содержащие указание на многочисленные нарушения нормативов, касающихся требований пожарной безопасности. Департамент жилищного строительства обратился в суд, чтобы ускорить процесс закрытия магазинов и самого здания.
Напомним, что после трагедии в Кемерове во всех ТЦ начались массовые проверки.
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