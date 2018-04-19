В Екатеринбурге закрыли опасный торговый центр

Арбитражный суд Свердловской области постановил закрыть досуговый центр Guru, который находится на Репина, 22.

Основной проблемой ТЦ стало отсутствие разрешительных документов и проблемы с пожарной безопасностью. Недавно в ТЦ была проведена реконструкция. При этом Департаментом в материалы дела были представлены материалы проверок, содержащие указание на многочисленные нарушения нормативов, касающихся требований пожарной безопасности. Департамент жилищного строительства обратился в суд, чтобы ускорить процесс закрытия магазинов и самого здания.