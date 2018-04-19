Трехэтажный дом на Стрелке снесут к ЧМ-2018

Трехэтажный дом рядом со стадионом «Нижний Новгород» планируется снести до конца мая. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, кирпичный дом под снос находится по адресу: улица Советская, 2а. В данный момент дом расселен. Заказчиком работ по сносу дома выступает администрация Нижнего Новгорода.

Подрядчика определят путем электронного аукциона 11 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5,4 млн рублей. Работы по сносу здания должны завершиться в течение пяти дней после заключения контракта.