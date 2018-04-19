Рухнувшее в Башкирии здание снесут

В руководстве «УК ТАУ НефтеХим» рассказали, почему решили снести старое здание « Стерлитамакского нефтехимического завода ».

Здание обрушилось накануне, 18 апреля, но работы были запланированными — руководство собирается освободить площадь для постройки новой установки по выпуску метил-трет-бутилового эфира.

— До 2002 года в здании было отделение по производству латекса. Оно было закрыто. Здание стояло законсервированным и начало разрушаться. Было принято решение о его сносе, — сообщил начальник Управления ремонта и капитального строительства «УК ТАУ НефтеХим» Артур Асадуллин.

Руководство пояснило, что демонтаж здания занял около трех месяцев. Помещения освободили от оборудования, начали разрушать каркас. В заключение планируют убрать мусор со стройплощадки. Работы проводят днем.