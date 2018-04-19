Рухнувшее в Башкирии здание снесут 

В руководстве «УК ТАУ НефтеХим» рассказали, почему решили снести старое здание «Стерлитамакского нефтехимического завода».
Здание обрушилось накануне, 18 апреля, но работы были запланированными — руководство собирается освободить площадь для постройки новой установки по выпуску метил-трет-бутилового эфира.
— До 2002 года в здании было отделение по производству латекса. Оно было закрыто. Здание стояло законсервированным и начало разрушаться. Было принято решение о его сносе, — сообщил начальник Управления ремонта и капитального строительства «УК ТАУ НефтеХим» Артур Асадуллин.
Руководство пояснило, что демонтаж здания занял около трех месяцев. Помещения освободили от оборудования, начали разрушать каркас. В заключение планируют убрать мусор со стройплощадки. Работы проводят днем.
Как сообщили спасатели, здание завода рухнуло вечером. На место направили 23 человека от МЧС, которые установили, что работы по разрушению были плановыми.