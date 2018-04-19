В кинотеатрах РФ начнут показывать социальные ролики о действиях при ЧС

МЧС и Минкульт призвали глав регионов проинформировать кинотеатры о трансляции социальной рекламы о действиях при пожаре.

Как сообщает РИА «Новости», глава МЧС Владимир Пучков и министр культуры РФ Владимир Мединский подписали совместное обращение к главам регионов с предложением проинформировать российские кинотеатры о необходимости транслировать перед показом фильмов социальные ролики о действиях при ЧС и пожарах.

Отмечается, что данная социальная реклама призвана сообщать посетителям кинотеатров о расположении огнетушителей, эвакуационных путей и том, как вести себя при срабатывании систем оповещения.

При этом агентство подчеркивает, что подобные ролики уже начали транслировать в ряде российских кинотеатров, однако МЧС и Минкульт надеются на запуск социальной рекламы во всех кинозалах страны.

Напомним, тема пожаров в кинотеатрах и торговых центрах широко обсуждается на уровне федеральных ведомств в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта в результате возгорания погибли 64 человека.