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Спас деревню от огня и попал в больницу
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Спас деревню от огня и попал в больницу 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса retina.news
Несмотря на то, что на территории области с 16 апреля установлен пожароопасный сезон — в данный период запрещено разведение костров, сжигание мусора и сельхоз палы — количество палов сухой травы ежедневно растёт. Зачастую кроме спасателей в ликвидации пожаров участвуют добровольцы и местные жители.
Так, огонь в Муромском районе подобрался слишком близко к жилым домам одной из деревень. Местные жители вызвали спасателей и сами приступили к тушению огня. Больше всех отличился мужчина, действия которого помогли остановить распространение огня и позволили спасти деревню. Пожарные подоспели вовремя и ликвидировали огонь.
Однако мужчина, который боролся с огнём до приезда спасателей, получил ожоги кистей рук, ног и лица первой и второй степеней. Ему оказали медицинскую помощь и отправили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Спасатели отметили, что не все способны на такой подвиг.
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