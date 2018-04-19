В Орле начали закрывать расселенные дома

Администрация Орла отчиталась о ходе работ по ограничению доступа к домам, которые покинули жители. В девяти уже заколочены двери и окна, сообщает пресс-служба.

Среди них здания на улицах Лескова, Полесская, Холодной и Широко-Холодной. В ближайших планах дома №6 и 30 на Карачевской. Ограничение доступа к зданию №55 на Старо-Московской обойдется в 200 тысяч рублей. Смета на работы уже составлена. Сейчас обсуждается консервация «карточного домика» на набережной Дубровинского. В минувшие выходные неизвестные разбили окна первого этажа и проникли внутрь.

В декабре запланированы мероприятия по сносу двух аварийных домов на улице Автовокзальной, и Лескова.