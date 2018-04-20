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В аварийных домах Орла заколотили двери и окна
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В аварийных домах Орла заколотили двери и окна 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Орле ограничили доступ в расселённые аварийные дома, сообщила пресс-служба мэрии.
По словам первого заместителя главы администрации города Олега Минкина, сейчас двери и окна заколочены уже в девяти таких домах. Два из них находятся в границах улиц Лескова и Полесской, остальные — в районе улицы Холодной и Широко-Холодной.
В ближайшее время доступ будет ограничен в дома №6 и 30 на улице Карачевской. В декабре под снос пойдут аварийные дома №12 на улице Автовокзальной и №12 на улице Лескова.
Чтобы ограничить доступ к дому №55 на улице Старо-Московской, администрации города нужно 200 тысяч рублей. На очереди находится и расселённый дом №68 по набережной Дубровинского.
Сейчас в аварийных расселённых домах только заколочены окна и двери, в дальнейшем власти планируют оградить территории этих домов.
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