В аварийных домах Орла заколотили двери и окна

Орле ограничили доступ в расселённые аварийные дома, сообщила пресс-служба мэрии.

По словам первого заместителя главы администрации города Олега Минкина, сейчас двери и окна заколочены уже в девяти таких домах. Два из них находятся в границах улиц Лескова и Полесской, остальные — в районе улицы Холодной и Широко-Холодной.

В ближайшее время доступ будет ограничен в дома №6 и 30 на улице Карачевской. В декабре под снос пойдут аварийные дома №12 на улице Автовокзальной и №12 на улице Лескова.

Чтобы ограничить доступ к дому №55 на улице Старо-Московской, администрации города нужно 200 тысяч рублей. На очереди находится и расселённый дом №68 по набережной Дубровинского.

Сейчас в аварийных расселённых домах только заколочены окна и двери, в дальнейшем власти планируют оградить территории этих домов.