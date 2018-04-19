«Огонь перекинулся за считанные минуты»: в Копейске горящая трава подожгла дом

копейском посёлке Старокамышинск сегодня, 19 апреля, днём огонь от пала травы перекинулся на частный дом. До приезда пожарных соседи пытались самостоятельно потушить возгорание вёдрами с водой, но ситуацию осложнил сильный ветер. Об этом 74.ru сообщили очевидцы.

— Когда мы вызвали пожарных, девушка уже бегала с ведром и тушила траву, чтобы огонь не перешёл на другой участок, — рассказала 74.ru очевидец пожара Евгения. — Мы прошли подальше и увидели, что от травы уже загорелась баня, потом огонь перешёл на дом. Всё это происходило очень быстро, буквально за 15 минут. Огонь распространялся стремительно, потому что сегодня очень ветрено. Дальше уже приехали пожарные.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области 74.ru сообщили, что пожарные только что ликвидировали это возгорание и сразу же уехали на тушение другого пожара. Информация об ущербе и причинах возгорания пока уточняется.

Горящая трава подожгла дом — У нас сейчас в ряде населенных пунктов происходят природные пожары, — рассказал руководитель пресс-службы спасательного главка Егор Пахомов. — За минувшие сутки зафиксировано семь таких возгораний, пострадали 34 гектара, из них 21 в лесной местности, 13 — в полях. Спутники фиксируют очень большое количество термоточек. Это палы сухой растительности и камышей. Будем искать виновников и проводить с ними работу. За сутки обнаружено три термоточки. С начала года их уже более ста. Очень много вызовов поступает на тушение травы. За сутки было 89 таких выездов.

Больше всего природных пожаров происходит в Красноармейском, Сосновском, Кунашакском районах и в Копейске. В ГУ МЧС призывают людей быть предельно осторожными и не поджигать сухую траву. И подчёркивают, что палы сухостоя грозят уголовной ответственностью, если в результате них пострадают чьё-то имущество или люди.

За неделю природные пожары стали настоящей проблемой для Челябинска и пригорода. 14 апреля загорелась трава на территории мусульманских захоронений на Преображенском кладбище. У людей сгорели могилы, оградки. Как рассказали читатели 74.ru, тушить пожар посетителям кладбища пришлось самостоятельно.

15 и 16 апреля силы МЧС боролись с крупным пожаром в берёзовом лесу рядом с домами в микрорайонах «Белый хутор» и «Просторы». Днём 17 апреля автомобилисты увидели возле дороги в сторону аэропорта Баландино горящую траву и попытались справиться с огнём самостоятельно до приезда пожарных с помощью веток и подручных материалов.