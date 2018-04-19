В Башкирии горела строящаяся высотка

Нефтекамске днем 19 апреля произошел крупный пожар на стройплощадке — загорелся высотный дом на Березовском шоссе.

Вызов поступил в 13:47 — горел утеплитель с наружной стороны здания. Как он загорелся, не известно — это предстоит выяснить дознавателям, выехавшим на место. Пожарные приехали на место и начали тушение, одновременно провели эвакуацию — по лестницам эвакуировали рабочих.

— Потушили пожар в 14:16, — сообщили в МЧС по Башкирии.

Тушили его пожарные с помощью рукава, подставив к месту горения лестницу и взобравшись поближе к очагу горения. Очевидцы сообщили, что пожар повредил обшивку на трех этажах.