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В Башкирии горела строящаяся высотка
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В Башкирии горела строящаяся высотка 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Нефтекамске днем 19 апреля произошел крупный пожар на стройплощадке — загорелся высотный дом на Березовском шоссе.
Вызов поступил в 13:47 — горел утеплитель с наружной стороны здания. Как он загорелся, не известно — это предстоит выяснить дознавателям, выехавшим на место. Пожарные приехали на место и начали тушение, одновременно провели эвакуацию — по лестницам эвакуировали рабочих.
— Потушили пожар в 14:16, — сообщили в МЧС по Башкирии.
Тушили его пожарные с помощью рукава, подставив к месту горения лестницу и взобравшись поближе к очагу горения. Очевидцы сообщили, что пожар повредил обшивку на трех этажах.
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