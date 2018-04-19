Ещё
Очередной мусорный бак сгорел в городе оружейников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очередной мусорный бак сгорел в городе оружейников 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Почти каждый день на территории Владимирской области сгорает мусорный бак. Так и не понятно, кто их сжигает. Мы неоднократно писали о погоревших мусорных контейнерах во Владимире, в Гусь-Хрустальном и Коврове.
Очередной, возможно, акт вандализма произошёл на улице Озерной в городе оружейников. Там вспыхнул мусорный контейнер в частном секторе. Пожар произошёл рано утром. О нём сообщили местные жители, которые шли на работу.
Спасатели потушили мусорный бак за считанные минуты. К слову, пожарные успели вовремя, ещё бы чуть-чуть и пламя с контейнера перебралось бы на кучу веток, накиданных рядом с ним. Видимо, таким образом организован сбор мусора в частном секторе.
Виновника, а также причину пожара устанавливают.
ТВ-МИГ: последние новости
В пожаре пострадал ребенок, 8 семей потеряли кров Под Ковровом сгорел склад сена Поджигателей штрафуют
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России202
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца135
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии296
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть41
Болгария: спасибо России, но…94
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение