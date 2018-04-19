Очередной мусорный бак сгорел в городе оружейников

Почти каждый день на территории Владимирской области сгорает мусорный бак. Так и не понятно, кто их сжигает. Мы неоднократно писали о погоревших мусорных контейнерах во Владимире , в Гусь-Хрустальном и Коврове

Очередной, возможно, акт вандализма произошёл на улице Озерной в городе оружейников. Там вспыхнул мусорный контейнер в частном секторе. Пожар произошёл рано утром. О нём сообщили местные жители, которые шли на работу.

Спасатели потушили мусорный бак за считанные минуты. К слову, пожарные успели вовремя, ещё бы чуть-чуть и пламя с контейнера перебралось бы на кучу веток, накиданных рядом с ним. Видимо, таким образом организован сбор мусора в частном секторе.

Виновника, а также причину пожара устанавливают.