На востоке Москвы из горящего ТЦ эвакуировали более 600 человек 

По данным агентства, пожар начался в кафе торгового центра на Первомайской улице.
В торговом центре «Измайловский» на востоке российской столицы произошел пожар, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в чрезвычайных службах Москвы.
По данным СМИ, пожар начался в кафе торгового центра на Первомайской улице. После возгорания было эвакуировано 650 посетителей ТЦ.
На данный момент возгорание потушено, огонь не успел распространиться, общая площадь пожара составила четыре квадратных метров. Пострадавших в результате случившегося нет.