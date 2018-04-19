Ещё
На востоке Москвы из горящего ТЦ эвакуировали более 600 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На востоке Москвы из горящего ТЦ эвакуировали более 600 человек 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным агентства, пожар начался в кафе торгового центра на Первомайской улице.
В торговом центре «Измайловский» на востоке российской столицы произошел пожар, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в чрезвычайных службах Москвы.
По данным СМИ, пожар начался в кафе торгового центра на Первомайской улице. После возгорания было эвакуировано 650 посетителей ТЦ.
На данный момент возгорание потушено, огонь не успел распространиться, общая площадь пожара составила четыре квадратных метров. Пострадавших в результате случившегося нет.
ТК «Звезда»: последние новости
Эпичное обрушение 80-метровой трубы в Красноярске попало на видео В Нальчике произошел крупный пожар на центральном рынке Площадь пожара на рынке в Нальчике возросла до 3 тыс. кв. метров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России211
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца138
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии296
Болгария: спасибо России, но…101
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть41
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение