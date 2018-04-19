Ещё
Губернатор Ямала пообещал отправить мэров «тушить пожары» за плохую работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Ямала пообещал отправить мэров «тушить пожары» за плохую работу 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провёл очередной совет глав муниципалитетов Ямала. В этот раз обошлось без длинных официальных отчётов. Губернатор спрашивал с мэров коротко и по существу, почему не решаются те или иные проблемы, пишет ura.ru.
В повестке встречи был ряд важных для региона вопросов. Это и решение проблем с бродячими животными, и уже начавшаяся вакцинация оленей от сибирской язвы. Среди приоритетных тем грядущий пожароопасный сезон. Практически по всем этим направлениям обнаружены проблемы, которые связаны с недоработкой чиновников, халатным отношением и невнимательностью.
После обсуждения накопившихся вопросов и проблем губернатор подвёл итог: «Вы давайте работать-то начинайте уже, — на повышенных тонах обратился губернатор к главам муниципалитетов. И пригрозил: — Иначе всех летом выгоню в рабочей форме пожары тушить».
Парламентская газета: последние новости
В Уфе наградили росгвардейцев, которые с риском для жизни спасали людей из воды и огня В МЧС рассказали, сколько нарушений выявлено на объектах массового пребывания людей В Приамурье горит более 41 тысячи гектаров леса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России211
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца138
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии296
Болгария: спасибо России, но…101
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть41
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение