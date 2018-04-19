Губернатор Ямала пообещал отправить мэров «тушить пожары» за плохую работу

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провёл очередной совет глав муниципалитетов Ямала. В этот раз обошлось без длинных официальных отчётов. Губернатор спрашивал с мэров коротко и по существу, почему не решаются те или иные проблемы, пишет ura.ru.

В повестке встречи был ряд важных для региона вопросов. Это и решение проблем с бродячими животными, и уже начавшаяся вакцинация оленей от сибирской язвы. Среди приоритетных тем грядущий пожароопасный сезон. Практически по всем этим направлениям обнаружены проблемы, которые связаны с недоработкой чиновников, халатным отношением и невнимательностью.

После обсуждения накопившихся вопросов и проблем губернатор подвёл итог: «Вы давайте работать-то начинайте уже, — на повышенных тонах обратился губернатор к главам муниципалитетов. И пригрозил: — Иначе всех летом выгоню в рабочей форме пожары тушить».