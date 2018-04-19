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Дровосеки два дня незаконно вырубали деревья возле курганских Тополей
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Дровосеки два дня незаконно вырубали деревья возле курганских Тополей 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Минувшей ночью сотрудники МБУ «КурганЛес» и УМВД России по Кургану задержали двух «черных лесорубов». Нарушение закона было зафиксировано недалеко от микрорайона Тополя, в лесной полосе — рядом с автомобильной трассой.
Два дня сотрудники МБУ «КурганЛес» вели наблюдение за местом рубки, а вечером 18 апреля устроили засаду.
— Когда нарушители на грузовой машине пытались вывезти спиленные деревья, их задержали. Сейчас полиция оформляет нарушение, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Сотрудники МБУ «КурганЛес», образованного чуть больше года назад, каждый день по 12 часов патрулируют леса Кургана. Их обязанности — выявление и пресечение незаконных рубок зеленых насаждений, лесных пожаров и других нарушений лесного законодательства.
О нарушениях охранникам и полиции сообщают жители города. Также в лесах установлены специальные фотоловушки, с помощью которых ведется наблюдение за нарушителями.
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