10 крупных ТЦ Ростовской области закрыты из-за нарушений пожарной безопасности

Итоги проверки пожарной безопасности во всех крупных торгово-развлекательных центрах региона огласил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов на заседании совета при полпредстве ЮФО в четверг.

"Всего проверено около 1 тыс. объектов массового скопления людей. По 84% выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Оперативно устранены около 700 нарушений, по другим нарушениям выданы предписания. К административной ответственности привлечены 123 должностных и 33 юридических лица", — сказал он.