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10 крупных ТЦ Ростовской области закрыты из-за нарушений пожарной безопасности
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10 крупных ТЦ Ростовской области закрыты из-за нарушений пожарной безопасности 

Деловое сообщество 3 часа назад
Итоги проверки пожарной безопасности во всех крупных торгово-развлекательных центрах региона огласил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов на заседании совета при полпредстве ЮФО в четверг.
"Всего проверено около 1 тыс. объектов массового скопления людей. По 84% выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Оперативно устранены около 700 нарушений, по другим нарушениям выданы предписания. К административной ответственности привлечены 123 должностных и 33 юридических лица", — сказал он.
В Ростовской области работает 30 крупных ТЦ вместимостью до 14 тысяч человек. При этом нарушения техники пожарной безопасности выявлены в 29 торговых центрах. Часть торговых площадок смогла оперативно устранить недочеты, часть же приостановила свою деятельность. Так, по решению суда уже приостановлена деятельность 9 объектов в Ростове и Новочеркасске, В Аксае власти наложили временный запрет на работу до решения суда, на очереди еще пять объектов.
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