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Саперы извлекли обнаруженный у районной управы в Зеленограде снаряд времен Великой Отечественной войны
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Саперы извлекли обнаруженный у районной управы в Зеленограде снаряд времен Великой Отечественной войны 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный рядом с районной управой в Зеленограде, увезен на утилизацию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Саперы благополучно извлекли снаряд времен ВОВ, обнаруженный в лесу неподалеку от корп. 1123, в котором расположена управа района Силино. Боеприпас увезли для утилизации», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил Агентству «Москва», что в лесу в Зеленограде обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.
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