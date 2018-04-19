Саперы извлекли обнаруженный у районной управы в Зеленограде снаряд времен Великой Отечественной войны

Снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный рядом с районной управой в Зеленограде, увезен на утилизацию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Саперы благополучно извлекли снаряд времен ВОВ, обнаруженный в лесу неподалеку от корп. 1123, в котором расположена управа района Силино. Боеприпас увезли для утилизации», — сказал собеседник агентства.