В Ноябрьске «потушили» лесной пожар в «Мечте»

В Ноябрьске прошел третий этап командно-штабных учений. Согласно плану основных мероприятий МЧС России , такие учения проводятся на всей территории РФ

По легенде, в семи километрах от потребительского садоводческого общества «Мечта» возник лесной пожар. В результате усиления ветра площадь пожара достигла 250 гектаров, огонь перешел на поселок, где произошло возгорание 10 дачных домов и надворных построек на площади две тысячи квадратных метров.

По замыслу учений, в зоне лесного пожара находится около 300 человек, в том числе дети, которых необходимо эвакуировать из опасной зоны, оказать им при необходимости первую медицинскую помощь и доставить в безопасное место. К месту условного пожара прибыли добровольцы, пожарные, спасатели ноябрьского поисково-спасательного отряда «Ямалспас», работники «Леса Ямала», «Энерго-Газ-Ноябрьск», медики, полиция и другие службы. Все подразделения города работали слажено, под единым руководством.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ямалу, на момент проведения учений была обеспечена устойчивая связь в районе чрезвычайной ситуации со всеми формированиями, организовано оповещение населения посредством местных СМИ. Для эвакуации населения, оказавшегося в зоне лесного пожара, предприятие «Пассажирские перевозки» предоставили автобусы для эвакуации жителей в пункты временного размещения, где службой продовольственного и вещевого обеспечения организовали питание из расчета на 279 человек.

Начальник управления ГО и ЧС администрации города Ноябрьска Иван Яртым считает, что все службы справились с поставленной задачей.