Пострадавших при взрыве в Заводоуковске доставили в Тюмень: 16-летняя девочка и 27-летний мужчина в реанимации 

Пострадавших при взрыве дома в Заводоуковске — 16-летнюю девочку и 27-летнего молодого человека доставили в Тюмень. Девушка и молодой человек сейчас находятся в ОКБ №1 в Тюмени в тяжелом состоянии. — Оба пациента находятся в палате реанимации и интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. Врачи отделения проводят все необходимое лечение, в том числе — противошоковую терапию. У девушки ожог 25% тела, у молодого человека — 45% тела, а также ожог дыхательных путей. Состояние тяжёлое, но стабильное. Врачи ОКБ No1 внимательно следят за их состоянием, — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. При взрыве также пострадала женщина 1971 года рождения. У нее небольшая площадь ожогов, ей предоставляют всю необходимую помощь. Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Киевская в Заводоуковске произошел вечером 16 апреля. Из-за случившегося было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.