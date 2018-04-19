Ещё
Пострадавших при взрыве в Заводоуковске доставили в Тюмень: 16-летняя девочка и 27-летний мужчина в реанимации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавших при взрыве в Заводоуковске доставили в Тюмень: 16-летняя девочка и 27-летний мужчина в реанимации 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
Пострадавших при взрыве дома в Заводоуковске — 16-летнюю девочку и 27-летнего молодого человека доставили в Тюмень. Девушка и молодой человек сейчас находятся в ОКБ №1 в Тюмени в тяжелом состоянии. — Оба пациента находятся в палате реанимации и интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. Врачи отделения проводят все необходимое лечение, в том числе — противошоковую терапию. У девушки ожог 25% тела, у молодого человека — 45% тела, а также ожог дыхательных путей. Состояние тяжёлое, но стабильное. Врачи ОКБ No1 внимательно следят за их состоянием, — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. При взрыве также пострадала женщина 1971 года рождения. У нее небольшая площадь ожогов, ей предоставляют всю необходимую помощь. Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Киевская в Заводоуковске произошел вечером 16 апреля. Из-за случившегося было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
72.ru: последние новости
Не работает система пожаротушения и сигнализация: ТРЦ «Колумб» признали небезопасным На улицы 30 лет Победы ночью сгорел двухэтажный автосервис Под Тюменью произошёл пожар: сгорел пристрой жилого дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России211
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца138
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии296
Болгария: спасибо России, но…101
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть41
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение