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Под водой остаются 12 придомовых территорий, из них три в Уфе
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Под водой остаются 12 придомовых территорий, из них три в Уфе 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила UFA.AIF.RU пресс-секретарь ГУ МЧС по РБ Елена Мавлютова.
«По данным на 12 часов дня 19 апреля в республике остаются подтопленными 12 придомовых территорий в четырёх населенных пунктах, — сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по РБ Елена Мавлютова. — Это две придомовые территории в с. Зубово Уфимского района, пять в СНТ «Мечта» (Уфимский район), три — в с. Жилино Октябрьского района Уфы, две — в с. Бекетово Кармаскалинского района. Вода за сутки опустилась от одного до 10 см.»
Всего за нынешний паводок спасатели МЧС ликвидировали подтопления в 19 населенных пунктах республики. Они готовы встретить вторую волну половодья. Контролируют ситуацию в подтопленных районах.
Так, село Бекетово река Уршак затопила внезапно. У жителей погиб скот и урожай.
«Проснувшись в шестом часу утра, ужаснулась — весь двор был в воде, она поднялась за ночь на полметра. Первым делом позвонила в службы спасения и соседям. Когда открыли сарай, мои любимые козы с козлятами были мертвы, лишь двоих из десяти успели спасти, из 12 куриц осталось только три, — рассказала Людмила Шонгурова. — Козы были кормилицами. Погреб с урожаем также затопило. Такого не было лет пять».
В сельсовете сказали, что жителей предупреждали о возможном затоплении, даже предлагали безопасное место для домашнего скота и птицы.
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