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«Пожар» в мэрии Владивостока не на шутку обеспокоил горожан
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«Пожар» в мэрии Владивостока не на шутку обеспокоил горожан 

АиФ-Владивосток 3 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Сотрудников мэрии Владивостока на глазах у всего города экстренно эвакуировали из казённых кабинетов. Подъехавшие расчёты МЧС России по Приморскому краю ни у кого из прохожих не оставили сомения — в «сером доме» случился пожар.
Через минуты после публикации первой фотографии с места происшествия в городских социальных сетях начались бурные обсуждения причины пожара — кто-то жалел сотрудников мэрии, кто-то злорадствовал, а кто-то с содроганием вспоминал недавний трагический случай в Кемерово.
Но через некоторое время спасатели пояснили, что причины для паники у горождан не было. Здание не горело, государствнное имущество не пострадало и с сотрудниками тоже все в порядке, просто в мэрии проходили плановые учения по пожарной безопасности. Меньше чем через час после эвакуации весь персонал городской администрации уже вернулся на свои рабочие места.
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