«Пожар» в мэрии Владивостока не на шутку обеспокоил горожан

Сотрудников мэрии Владивостока на глазах у всего города экстренно эвакуировали из казённых кабинетов. Подъехавшие расчёты МЧС России по Приморскому краю ни у кого из прохожих не оставили сомения — в «сером доме» случился пожар.

Через минуты после публикации первой фотографии с места происшествия в городских социальных сетях начались бурные обсуждения причины пожара — кто-то жалел сотрудников мэрии, кто-то злорадствовал, а кто-то с содроганием вспоминал недавний трагический случай в Кемерово

Но через некоторое время спасатели пояснили, что причины для паники у горождан не было. Здание не горело, государствнное имущество не пострадало и с сотрудниками тоже все в порядке, просто в мэрии проходили плановые учения по пожарной безопасности. Меньше чем через час после эвакуации весь персонал городской администрации уже вернулся на свои рабочие места.