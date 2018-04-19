Поджог, предварительно, привел к пожару в историческом центре Ростова в 2017 году

Игорь Гуськов. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. / ТАСС /. Пожар в центральной части Ростова-на-Дону летом 2017 года, когда сгорело около 10 тыс. кв. м., по предварительным данным, начался в результате поджога, сообщил в четверг первый заместитель губернатора Ростовской области

"Предполагаемой причиной пожара послужил… поджог, а также аномальные погодные условия и шквалистый ветер", — сказал он.

Как сообщалось, пожар начался 21 августа 2017 года, в результате один человек погиб, 58 человек обратились за помощью к медикам. Власти Ростова признали непригодными для проживания и подлежащими сносу 163 дома, еще четыре признаны пригодными для дальнейшего проживания, 23 дома решили восстановить.

В начале декабря 2017 года Заксобрание Ростовской области приняло закон о помощи пострадавшим при пожаре, который должен обеспечить погорельцев жильем. С заявлением на получение соцвыплат на приобретение жилья обратились 400 человек (186 семей), 154 человека уже получили выплаты в размере 157 млн рублей.

СК возбудил уголовное дело.