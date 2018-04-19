«Он небезопасен для людей»: суд закрыл центр Guru на Репина

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о запрете эксплуатации здания досугового центра Guru на улице Репина, 22 до получения разрешительных документов. Причиной стали нарушения норм пожарной безопасности.

Сейчас, по данным Департамента жилищного и строительного надзора по Свердловской области, отель, фитнес-центр и другие заведения, расположенные в центре Guru, продолжают работать. По закону, решение арбитражного суда вступит в силу через месяц, то есть с 3 мая, но в департаменте настаивают на том, что здание нужно закрыть.

«Департаментом направлено в Арбитражный суд Свердловской области заявление об обращении решения суда к немедленному исполнению», — говорится в сообщении ГЖИ.

В заключении арбитражного суда подробно описаны причины решения о закрытии центра. И главная из них — здание после реконструкции ввели в эксплуатацию без соответствующих разрешительных документов.

С 2015 года здесь проводили несколько проверок, в ходе которых находили различные нарушения, в том числе — норм пожарной безопасности.

Вот лишь некоторые из нарушений, перечисленных в документе суда: «Строительные конструкции не покрыты огнезащитным составом, не возведена противопожарная стена 1-го типа в осях 11–13/В, не подтверждено качество примененных материалов и конструкций, в неработоспособном состоянии находится система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противодымной вентиляции не смонтирована, не все помещения защищены установкой автоматической пожарной сигнализации».

По данным ГЖИ, после каждой проверки в адрес администрации здания выносились предписания об устранении недочётов, но последующие визиты надзорных органов показывали, что нарушения остаются.

«При таких обстоятельствах возможность эксплуатации здания без проверки соответствия его градостроительным, строительным, противопожарным, санитарным и иным нормам и правилам, осуществляемой при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, создает угрозу безопасности людей, — говорится в тексте судебного решения. — Предметом данного иска является запрет не только существующей, но и потенциально опасной деятельности».

Полный текст решения можно прочитать на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

В здании на Репина, 22, расположенном совсем близко к главному объекту ЧМ-2018 — Центральному стадиону, в обычном режиме сейчас работают отель, фитнес-клуб, банкетный зал.

Нам удалось связаться только с арендаторами центра — им о решении суда не известно, ситуацию они комментировать не могут. Телефона, по которому можно связаться с собственниками, в открытом доступе нет. Мы отправили запрос на комментарий по электронной почте и очень надеемся, что руководители предприятия свяжутся с редакцией и прояснят нам, как скоро они смогут разрешить сложную ситуацию.