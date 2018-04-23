Людей эвакуируют из башни «Меркурий» в «Москва-Сити» после сообщения о задымлении

Из башни «Меркурий» в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» производится эвакуация людей после поступления информации о задымлении, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Людей эвакуируют из башни «Меркурий» в 1-м Красногвардейском проезде. Поступило сообщение о задымлении, прибывшие подразделения обследуют помещения, но дыма пока не находят. Тем не менее, эвакуация продолжается», — отметил собеседник агентства.

Дальнейшая информация уточняется.