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Людей эвакуируют из башни «Меркурий» в «Москва-Сити» после сообщения о задымлении
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Людей эвакуируют из башни «Меркурий» в «Москва-Сити» после сообщения о задымлении 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Из башни «Меркурий» в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» производится эвакуация людей после поступления информации о задымлении, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Людей эвакуируют из башни «Меркурий» в 1-м Красногвардейском проезде. Поступило сообщение о задымлении, прибывшие подразделения обследуют помещения, но дыма пока не находят. Тем не менее, эвакуация продолжается», — отметил собеседник агентства.
Дальнейшая информация уточняется.
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