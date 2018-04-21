Из задымившейся башни «Око» комплекса «Москва-Сити» эвакуируют людей

Более 300 человек эвакуируют из башни «Око» комплекса «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Поступила информация о задымлении в комплексе «Москва-Сити», в башне «Око», расположенной в доме 21 по 1-му Красногвардейскому проезду», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что, по предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, источник которого пока обнаружить не удается, поэтому было решено провести эвакуацию из здания.

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