Ростехнадзор после пожара в Кемерово подготовит предложения по стройнадзору

"Необходимо тщательно проанализировать весь комплекс вопросов, связанных с осуществлением строительного надзора не только федерального, который мы с вами осуществляем, но и регионального. Посмотреть проблемы функционирования такого типа как строительный, по которым у нас у всех есть вопросы. А также изучить вопросы, связанные с тем, как у нас осуществляется экспертиза проектов. Поэтому мы как орган федерального строительного надзора просто обязаны подготовить свои предложения, чтобы подобные трагедии не происходили", — сказал Алешин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.