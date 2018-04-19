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Ростехнадзор после пожара в Кемерово подготовит предложения по стройнадзору
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Ростехнадзор после пожара в Кемерово подготовит предложения по стройнадзору 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости/Прайм. Ростехнадзор намерен подготовить предложения по совершенствованию строительного надзора с тем, чтобы избежать повторения трагедий, подобных пожару в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, заявил глава Ростехнадзора Алексей Алешин на заседании коллегии ведомства.
"Необходимо тщательно проанализировать весь комплекс вопросов, связанных с осуществлением строительного надзора не только федерального, который мы с вами осуществляем, но и регионального. Посмотреть проблемы функционирования такого типа как строительный, по которым у нас у всех есть вопросы. А также изучить вопросы, связанные с тем, как у нас осуществляется экспертиза проектов. Поэтому мы как орган федерального строительного надзора просто обязаны подготовить свои предложения, чтобы подобные трагедии не происходили", — сказал Алешин.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.
Ранее в интервью РИА Новости Алешин пояснял, что Ростехнадзор осуществляет государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также сооружений, строительство и реконструкция которых финансируется за счет федерального бюджета, а строительный надзор за всеми остальными объектами осуществляют региональные органы власти. Вместе с тем он указал, что Генпрокуратура может привлечь Ростехнадзор к любым проверкам, и ведомство готово предоставлять для этого специалистов.
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