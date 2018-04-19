В рамках проведения второго этапа Всероссийских командно-штабных учений в САО отработали условную вводную

В Северном административном округе Москвы отработали второй этап командно-штабных учений МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, в которых задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Согласно условной вводной, в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений по территории Северного округа столицы, произошло наполнение водой дорожного полотна проезжей части. В связи, с чем было прекращено движение в тоннеле в районе Большой Академической улицы, также произошел обрыв провода трамвайной линии, что повлекло за собой нарушение движения автомобильного транспорта и привело к многокилометровым заторам и ДТП с участием 5 легковых автомобилей и рейсового автобуса. В результате данной ситуации пострадали люди, а По состоянию на 10.00 все условно пострадавшие граждане были деблокированы из поврежденных транспортных средств и доставлены в медицинские учреждения города Москвы. Для временного размещения и обогрева, эвакуированных из транспортных средств пассажиров использовались 2 автобуса ГУП «Мосгортранс».

Всего в зоне ЧС сил и средств окружного звена САО МГСЧС было задействовано 119 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек личного состава и 8 единиц техники.

Комплекс мероприятий по защите населения и территорий, ликвидации ЧС определен решением КЧС и ПБ Северного округа. Мониторинг зоны ЧС проводился с использованием беспилотного летательного аппарата. Силами служб комплекса городского хозяйства проводилась откачка воды из тоннеля и с подтопленной территории, расчистка, углубление и расширение водоотводов и придорожных кюветов, а также очистка водопропускных труб, дождеприемных решеток и люков водоприемных колодцев.

Специалистами МОЭСК было проведено отключение электроснабжения в зоне ЧС. ГУП «Москоллектор» проводились мероприятия контроля состояния кабельного хозяйства. Территориальным подразделением Роспортебнадзора проводился контроль санитарно-эпидемиологического состояния территории. Сотрудниками ГУП «Гормост» проводилась проверка мест возможных подмывов и подтоплений двух подземных пешеходных переходов.

Силами ГБУ «Автомобильные дороги» осуществлялся контроль состояния дорожного полотна, а также устройство дренажных канав. Регулирование дорожного движения осуществляется экипажами ДПС