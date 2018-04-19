Четыре человека погибли, десять пострадали при взрыве бензобака микроавтобуса на  юге Пакистана 

Исламабад, 19 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере четыре человека погибли, в том числе женщины и дети, еще десять пассажиров получили ожоги в результате взрыва бензобака микроавтобуса в провинции Синд на юге Пакистана. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.
Согласно поступившим сообщениям, микроавтобус с пассажирами, направлявшийся из города Тандо Масти Хан в город Севан Шариф, загорелся и затем взорвался. Инцидент произошел на дороге в городе Хайрпуре на юге провинции Синд.
Пожарные прибыли на место происшествия и потушили огонь.
Спасатели заявили, что причиной трагедии стало плохое техническое состояние транспортного средства.
Пострадавших доставили в больницу Хайрпура. Сообщается, что некоторые из них находятся в критическом состоянии. —0—