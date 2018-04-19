Четыре человека погибли, десять пострадали при взрыве бензобака микроавтобуса на юге Пакистана

Исламабад , 19 апреля / Синьхуа / — По меньшей мере четыре человека погибли, в том числе женщины и дети, еще десять пассажиров получили ожоги в результате взрыва бензобака микроавтобуса в провинции Синд на юге Пакистана . Об этом в четверг сообщили местные СМИ. Согласно поступившим сообщениям, микроавтобус с пассажирами, направлявшийся из города Тандо Масти Хан в город Севан Шариф, загорелся и затем взорвался. Инцидент произошел на дороге в городе Хайрпуре на юге провинции Синд. Пожарные прибыли на место происшествия и потушили огонь. Спасатели заявили, что причиной трагедии стало плохое техническое состояние транспортного средства. Пострадавших доставили в больницу Хайрпура. Сообщается, что некоторые из них находятся в критическом состоянии. —0—