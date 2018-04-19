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Пучков и Мединский предложили рассказывать о правилах пожбезопасности перед киносеансами
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Пучков и Мединский предложили рассказывать о правилах пожбезопасности перед киносеансами 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и министр культуры Владимир Мединский предложили кинотеатрам рассказывать зрителям перед началом каждого сеанса о правилах пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Глава МЧС России и министр культуры подписали совместное обращение к руководителям регионов с предложением проинформировать кинозалы и кинотеатры о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности и о готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара. Перед началом сеансов в рамках социальной рекламы в аудио— и видеоформатах обеспечить информирование зрителей о правилах пожарной безопасности", — сказал представитель МЧС.
В частности, эта информация должна содержать сведения о расположении эвакуационных путей, о порядке использования и месте расположения первичных средств пожаротушения, а также о действиях зрителей в случае возникновения нештатных ситуаций, в том числе при срабатывании систем оповещения.
После пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, большинство из которых находились в одном из кинозалов, глава МЧС потребовал показывать социальные ролики по действиям при ЧП и пожарах перед каждым сеансом в кинотеатрах.
Представители крупнейших российские киносетей, таких как «КАРО», «Москино» и «Синема парк», отметили, что считают целесообразной эту инициативу. В некоторых кинотеатрах подобные ролики уже демонстрируются.
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