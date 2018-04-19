Пучков и Мединский предложили рассказывать о правилах пожбезопасности перед киносеансами

"Глава МЧС России и министр культуры подписали совместное обращение к руководителям регионов с предложением проинформировать кинозалы и кинотеатры о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности и о готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара. Перед началом сеансов в рамках социальной рекламы в аудио— и видеоформатах обеспечить информирование зрителей о правилах пожарной безопасности", — сказал представитель МЧС.

В частности, эта информация должна содержать сведения о расположении эвакуационных путей, о порядке использования и месте расположения первичных средств пожаротушения, а также о действиях зрителей в случае возникновения нештатных ситуаций, в том числе при срабатывании систем оповещения.

После пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, большинство из которых находились в одном из кинозалов, глава МЧС потребовал показывать социальные ролики по действиям при ЧП и пожарах перед каждым сеансом в кинотеатрах.

Представители крупнейших российские киносетей, таких как «КАРО», «Москино» и «Синема парк», отметили, что считают целесообразной эту инициативу. В некоторых кинотеатрах подобные ролики уже демонстрируются.