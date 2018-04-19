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МЧС и Минкультуры выступили за показ роликов о пожарной безопасности в кино
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МЧС и Минкультуры выступили за показ роликов о пожарной безопасности в кино 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков и министр культуры РФ Владимир Мединский предложили транслировать социальные ролики о действиях при ЧС и пожарах перед каждым сеансом в кинотеатрах, сообщает в четверг МЧС России.
"Руководители министерств подписали совместное обращение к главам регионов с предложением проинформировать кинотеатры о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и о готовности персонала к возгораниям", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, социальная реклама должна информировать зрителей о расположении эвакуационных путей, огнетушителей и том, как действовать при срабатывании систем оповещения. В ряде кинотеатров такие ролики уже демонстрируются, говорится в релизе.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В нем погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, большинство жертв не смогли покинуть кинозал. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за последние 100 лет.
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