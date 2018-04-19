МЧС и Минкультуры выступили за показ роликов о пожарной безопасности в кино

"Руководители министерств подписали совместное обращение к главам регионов с предложением проинформировать кинотеатры о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и о готовности персонала к возгораниям", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, социальная реклама должна информировать зрителей о расположении эвакуационных путей, огнетушителей и том, как действовать при срабатывании систем оповещения. В ряде кинотеатров такие ролики уже демонстрируются, говорится в релизе.