В Вологодском заксобрании призвали комплексно решать проблему возгораний в зданиях с массовым пребывания людей

Председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко призвал комплексно решать проблему возгораний в зданиях с массовым пребывания людей. Об этом он сообщил на 21-й сессии, комментируя отчет начальника Главного управления МЧС России по Вологодской области Василия Балчугова о пожароопасной обстановке в торговых центрах и зданиях с массовым пребыванием людей.

Темой его выступления стал анализ ситуаций, которые приводят к возгораниям в зданиях с массовым пребыванием людей, как в регионе, так и в целом в стране. Балчугов отметил, что на территории области было зарегистрировано 292 пожара в которых погибло 23 человека, а еще 31 человек получили травмы различной степени тяжести. «Оценивая количество пожаров и их последствия, можно отметить значительное их снижение, что, безусловно, связано с проводимой профилактической работой на территории области», — сообщил Василий Балчугов. Также он сделал акцент на вопросе о состоянии систем обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе торгово-развлекательных центров, и обозначил главную проблему: исключение из полномочий органов федерального государственного пожарного надзора МЧС России вопросов рассмотрения проектной документации и ввода объектов в эксплуатацию.

Начальник Главного управления МЧС России по Вологодской области сообщил, что в связи с трагедией в Кемерово прокурорами городов и районов области проводятся проверки соблюдения законодательства в области пожарной безопасности с участием государственных инспекторов по пожарному надзору в качестве специалистов. Осуществлено более 340 проверок зданий с массовым пребыванием людей. В ходе которых обнаружены нарушения требований пожарной безопасности, в том числе: отсутствие или неисправность систем пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения и противодымной вентиляции, а также нарушения к содержанию эвакуационных путей и выходов.

«Правообладатели о проведении проверок предупреждаются заранее. В случае плановой проверки — за три рабочих дня, при внеплановой — за сутки до ее начала. И это негативно влияет на объективность проверок. Нами выявлялись факты, когда после уведомления о начале проверки бралось в аренду необходимое пожарное оборудование и предъявлялось инспекторам», — рассказал Василий Балчугов.

По его словам, случай в Кемерово показал необходимость пересмотра некоторых федеральных нормативных правовых актов.

В частности, он высказал предложения о внесении изменений в установленный порядок государственного строительного надзора с обязательным участием представителей федерального государственного пожарного надзора МЧС России на всех этапах проектировании, строительства, ввода в эксплуатацию объектов новостроек и реконструируемых зданий. Кроме того, он обозначил необходимость присвоения высокой категории риска объектам с массовым пребыванием людей и их проверок с периодичностью не реже одного раза в год.

В своем обращении к депутатам он сделал упор и на необходимость изменений правил противопожарного режима, которые бы регламентировали размещение объектов с массовым пребыванием детей не выше 2 этажа.

Эти и другие инициативы Главного управления МЧС России по Вологодской области депутаты Законодательного Собрания примут и направят в Государственную Думу для обобщения и подготовки нормативной базы.

Подводя итог отчету, председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко отметил, что проблема, очевидно, является комплексной.

«И касается она (проблема — ред.), прежде всего, местных властей, которые выдают разрешение на ввод в эксплуатацию зданий. Это касается и тех, кто проводит экспертизу и не замечает нарушений. Такая картина по всей стране, не только в Вологодской области. И решать проблему мы должны сообща: вместе с МЧС, муниципальными, региональными органами власти, депутатским корпусом», — подчеркнул Луценко.