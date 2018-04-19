Мастер участка в Уфе пойдет под суд за гибель рабочего

Уфе при очистке кровли одного из зданий погиб рабочий. Инцидент произошел около года назад. Сейчас дело передали в суд.

На скамье подсудимых окажется мастер эксплуатационного участка № 5, который нарушил требование охраны труда, которое привело к смерти человека. В то утро, 24 марта, бригада рабочих чистила крышу здания на Революционной. Они сбивали сосульки и скидывали вниз снег. Один из работников был без страховки — он поскользнулся на покатой поверхности и упал. Высота падения была небольшая — около четырех метров, что равняется высоте двухэтажного здания.

— Но от полученных травм 50-летний мужчина погиб на месте. Мастер участка не признал свою вину, но дело в отношении него направили в Ленинский районный суд, где оно будет рассматриваться в ближайшее время, — сообщили в республиканской прокуратуре.