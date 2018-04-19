Газопровод повредился на улице Дыбенко

Специалисты Мосгаза устраняют последствия повреждения газовой трубы, которое произошло на улице Дыбенко в районе Ховрино. Само повреждение уже локализовано, при этом отключение потребителей не производилось. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В районе Ховрино около дома 12 по улице Дыбенко в ходе проведения земляных работ в котловане произошло повреждение газопровода низкого давления с последующим факельным горением высотой до трех-четырех метров», — отметили в Мосгазе.

Как уточнил источник в экстренных службах, пострадавших в результате происшествия нет. (то)