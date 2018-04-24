Самолет-амфибия и вертолет из Хабаровска будут тушить пожар в Хинганском заповеднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апреля. / ТАСС /. Авиатехнику привлекли на тушение крупного пожара в Хинганском заповеднике в Амурской области . Самолет Бе-200 уже приступил к работе в Архаринском районе, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра вылетел в Приамурье во вторник, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Самолет Бе-200 помогает наземной группировке тушить природный пожар в Архаринском районе. Второй самолет находится в готовности к вылету в случае ухудшения обстановки. Сегодня в Архаринский район из Хабаровска вылетает еще один вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Он будет находиться на дежурстве в этом районе до нормализации обстановки", — говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС глава Архаринского района Дмитрий Лукьянчук, обстановка на территории Хинганского заповедника усугубляется. «Пожар тушим, но площадь еще больше увеличивается, и на сегодня составляет около 22 тыс. га», — сказал он.