Пожар в Хинганском заповеднике в Приамурье мог произойти из-за халатности руководства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апреля. / ТАСС /. Следователи проводят проверку по статье «Халатность» в отношении руководства Хинганского заповедника в Приамурье, который пострадал от пожара. Об этом сообщил в понедельник ТАСС благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

"Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой проведены проверки по ранее зарегистрированным пожарам в Хинганском заповеднике, — сказал он. — По итогам проверки в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса материалы направлены в следственный комитет по вопросу наличия в действиях должностных лиц дирекции заповедника признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность")".

По словам Зюбина, надзорным органом установлено, что после возникновения на территории заповедника пожара руководством учреждения не были использованы все имеющиеся силы и средства, в том числе лесхоза и отделения, с которым заключено соответствующее соглашение. «Это стало причиной увеличения площадей пожара в сотни раз — в одном случае с 2 га до 676 га, во втором — с 10 га до 5 тыс. га», — отметил он.

Помимо этого, в суд направлено заявление с целью обязать дирекцию заповедника в случае обнаружения возгорания привлекать все силы и средства, предусмотренные планом тушения природных пожаров.

Статья 293 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей, либо обязательных работ до 360 часов, либо исправительных работ до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

Крупный пожар в Хинганском заповеднике был зафиксирован 15 апреля, его потушили 19 апреля. По словам его директора Виктора Копылова, от огня животные не пострадали.