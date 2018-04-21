Два самолета Бе-200 тушат пожар в Хинганском заповеднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр — РИА Новости . Два самолета Бе-200 привлечены к тушению пожара в Хинганском заповеднике Амурской области , сообщает администрация Архаринского района Приамурья.

Из-за усиления ветра 16 апреля пожар перешел на заповедник с сопредельной территории, в среду в администрации Архаринского района РИА Новости рассказали, что пожар локализован. В субботу администрация муниципалитета сообщила, что на территории Архаринского района 18 апреля введен режим ЧС.

"Причиной этому послужил природный пожар (перешедший затем на заповедник)… на территории заповедника задействованы все силы и средства. На тушение привлечены 2 самолета Бе-200. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3 тысячи гектаров лесной и 4,4 тысячи гектаров нелесной", — сообщает администрация района в субботу.

Заместитель директора Хинганского заповедника по науке Вячеслав Кастрикин рассказал РИА Новости, что скорость ветра при пожаре достигает более 10 метров в секунду.

"Пожар идет по равнине, высокотравье, ветер более 10 метров в секунду, гнезда дальневосточных аистов мы обрабатываем от пожаров, японские и даурские журавли еще массово не начали кладку. Плюс в том, что если первые кладки и погибнут, у птиц есть время в этом сезоне повторно отложить яйца", — рассказал Кастрикин РИА Новости.

По словам собеседника агентства, для живущей в заповеднике президентской тигрицы Илоны пожар не представляет опасности.

"Тигрица находится в горной части заповедника, которая пострадала от огня очень слабо. Тигр успеет уйти при необходимости. За кормовую базу для хищника тоже можно не переживать", — сказал Кастрикин.

Хинганский заповедник был создан в 1963 году, здесь обитают занесенные в Красную книгу России черный и японский журавли. Главная задача заповедника — охрана птиц, для этих целей создана станция реинтродукции редких видов. Также здесь обитают лось, изюбр и другие животные, в том числе енотовидная собака, представляющая особую ценность.