В саратовском селе заживо сгорел пьяный курильщик 

Неосторожное обращение с огнем при курении и алкоголь сделали черное дело.
На пожаре в селе Перевесино-Михайловка погиб 57-летний мужчина. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в ГУ МЧС России по Саратовской области.
Выяснилось, что пожар произошел в частном доме в Турковском районе примерно в 01:30 в четверг 19 апреля 2018 года.
По предварительным дынным, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем во время курения. Площадь пожара составила 77 кв. метров.
Ведомство сообщает, что в тушении пожара приняли участие 3 пожарных машины и 8 человек.