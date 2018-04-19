В саратовском селе заживо сгорел пьяный курильщик

Неосторожное обращение с огнем при курении и алкоголь сделали черное дело.

Выяснилось, что пожар произошел в частном доме в Турковском районе примерно в 01:30 в четверг 19 апреля 2018 года.

По предварительным дынным, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем во время курения. Площадь пожара составила 77 кв. метров.

Ведомство сообщает, что в тушении пожара приняли участие 3 пожарных машины и 8 человек.