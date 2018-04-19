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В саратовском селе заживо сгорел пьяный курильщик
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В саратовском селе заживо сгорел пьяный курильщик 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Неосторожное обращение с огнем при курении и алкоголь сделали черное дело.
На пожаре в селе Перевесино-Михайловка погиб 57-летний мужчина. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в ГУ МЧС России по Саратовской области.
Выяснилось, что пожар произошел в частном доме в Турковском районе примерно в 01:30 в четверг 19 апреля 2018 года.
По предварительным дынным, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем во время курения. Площадь пожара составила 77 кв. метров.
Ведомство сообщает, что в тушении пожара приняли участие 3 пожарных машины и 8 человек.
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