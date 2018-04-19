945 нарушений пожарной безопасности выявили проверки в Приангарье

Главное управление МЧС по Иркутской области подвело промежуточные итоги проверки систем противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах с массовым пребыванием людей.

395 объектов уже проверено, на 2014 объектах из них было выявлено в общей сложности 975 нарушений требований пожарной безопасности.

Как прокомментировал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Кузнецов , было возбуждено 213 дел об административных правонарушениях.

«В отношении собственников и арендаторов составлено 43 протокола, акты по всем проверкам переданы в органы прокуратуры . Кроме того, возбуждено 5 административных дел о правонарушениях в отношении экспертных организаций, допустивших эксплуатацию объектов с нарушениями требований пожарной безопасности», — сказал Кузнецов.

Также полностью приостановлена деятельность торгово-развлекательного центра «Карамель» в Иркутске и «Радуга» в пос. Хомутово. Работа центров возобновится после устранения нарушений.

Также проводятся профилактические мероприятия. Уже прошли 122 тренировки по эвакуации. В кинотеатрах области перед сеансами теперь демонстрируются схемы выхода из залов в случае чрезвычайной ситуации.