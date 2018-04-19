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В Промышленном районе Самары 7 человек тушили загоревшийся автомобиль
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В Промышленном районе Самары 7 человек тушили загоревшийся автомобиль 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Сообщение о возгорании поступило на оперативный номер МЧС ночью. Поздней ночью пожар произошел в Промышленном районе Самары. К моменту приезда огнеборцев открытым пламенем горел автомобиль. На происшествие прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. В 2:36 пожарные объявили локализацию пламени, еще через две минуты возгорание было полностью ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и ущерб от огня предстоит выяснить специалистам.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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