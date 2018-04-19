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Более десяти тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода этой весной
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Более десяти тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода этой весной 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Более десяти тысяч квадратных метров дорог уже отремонтировано на территории Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
За прошедшие сутки на улицах Коломенская, Гайдара, Южное шоссе, Дьяконова, Раевского проведена уборка прибордюрной дорожной полосы. На улицах Плотникова, Краснодонцев, Лоскутова, Советской Армии, Строкина помыты ограждения безопасности. Окрашены урны на Южном шоссе, улицах Гайдара, Ореховская, Веденяпина, проспекте Октября.
Продолжается ямочный ремонт дорог на улицах Комсомольская и Мончегорская, а также карточный ремонт на улицах Детская и Бурденко.
В период с 1 по 16 апреля на территории Автозаводского района уже отремонтировано более десяти тысяч квадратных метров дорог. Ремонт в настоящее время продолжается на улицах Чусовая, Детская, Мельникова, Борская, Васнецова.
Ежедневно на территории района проводятся субботники, в которых принимают участие школьники и представители администрации.
Жители Автозавода могут наблюдать за процессом наведения порядка на сайте администрации района. Там ежедневно размещается обновленная информация о ходе месячника по благоустройству.
Сообщается, что в уборке дорог Автозаводского района ежедневно задействовано 46 единиц техники и 150 рабочих.
Напомним, на набережной Гребного канала идет ямочный ремонт дорожного полотна.
Фото: avt.nn.ru
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