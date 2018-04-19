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В Перми закрыли детский центр из-за нарушений пожарной безопасности
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В Перми закрыли детский центр из-за нарушений пожарной безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕРМЬ, 19 апр — РИА Новости. Судебные приставы Перми в четверг опечатали здание детского интерактивно-развлекательного центра «Октябрь» из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.
Массовые проверки торговых центров на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
Как уточняется в сообщении УФССП, в развлекательном центре «Октябрь» были найдены нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей. Свердловский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности и запрете эксплуатации здания.
"Исполнительные документы, выданные Свердловским районным судом, подлежат немедленному исполнению. После того, как все посетители и персонал покинули здание, помещения были опечатаны", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что данная мера является обеспечительной и пребывание людей в здании центра ограничено до принятия окончательного решения суда.
Накануне закрытия детского развлекательного центра «Октябрь» судебными приставами была приостановлена деятельность торгового центра «Бум» в городе Березники Пермского края. Причиной закрытия ТЦ также явилось несоблюдение правил пожарной безопасности.
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