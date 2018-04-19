Руководство «Октября»: «Мы уверены, что работаем в абсолютно безопасном здании» 

19 апреля судебные приставы опечатали все выходы в детском развлекательном центре «Октябрь». Для руководства центра визит приставов стал полной неожиданностью.
Как сообщает краевое управление судебных приставов, суд вынес решение о временном закрытии заведения после проверки пожарной безопасности прокуратурой Свердловского района Перми и МЧС.
— Наш персонал обучен пожарной безопасности, мы проводим инструктажи. Работаем в безопасном для посетителей здании. Я не стал бы открывать бизнес при других условиях, — сообщил 59.ru владелец компании Денис Плотников. — Сейчас мы намерены разобраться, почему нас не известили, что найдены нарушения, не выдали ни одного документа. Мы готовы работать в законном русле. Если действительно есть нарушения — незамедлительно устраним, если все в порядке — будем оспаривать наши права и репутацию в суде.
Сейчас судебные приставы уже опечатали все основные и запасные выходы, и подвал. На каждой двери стоит пломба.
Массовые проверки в торговых центрах, кинотеатрах и других организациях начались после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек. Ранее после такой проверки в Кунгуре из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли батутный центр.