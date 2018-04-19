Руководство «Октября»: «Мы уверены, что работаем в абсолютно безопасном здании»

19 апреля судебные приставы опечатали все выходы в детском развлекательном центре «Октябрь». Для руководства центра визит приставов стал полной неожиданностью.

МЧС. Как сообщает краевое управление судебных приставов, суд вынес решение о временном закрытии заведения после проверки пожарной безопасности прокуратурой Свердловского района Перми

— Наш персонал обучен пожарной безопасности, мы проводим инструктажи. Работаем в безопасном для посетителей здании. Я не стал бы открывать бизнес при других условиях, — сообщил 59.ru владелец компании Денис Плотников . — Сейчас мы намерены разобраться, почему нас не известили, что найдены нарушения, не выдали ни одного документа. Мы готовы работать в законном русле. Если действительно есть нарушения — незамедлительно устраним, если все в порядке — будем оспаривать наши права и репутацию в суде.

Сейчас судебные приставы уже опечатали все основные и запасные выходы, и подвал. На каждой двери стоит пломба.