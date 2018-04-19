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Ямальские депутаты предлагают размещать кинотеатры на первых этажах
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Ямальские депутаты предлагают размещать кинотеатры на первых этажах 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские депутаты предлагают усовершенствовать федеральное законодательство по обеспечению пожарной безопасности.
Комитет по промышленности, природопользованию и экологии подготовил пакет предложений, среди которых аннуляция риск-ориентированного подхода к объектам с массовым или ночным пребыванием людей, возможность ежегодно проводить на них контрольные проверки и введение общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Также предлагается ввести обязательное противопожарное страхования и создать специальные службы, обеспечивающие выполнение мер пожарной безопасности. Помимо этого, предлагают законодательно закрепить обязательное размещение кинотеатров и развлекательных центров на первых этажах зданий.
«Однозначно, законодательство в этой области нужно совершенствовать. Повышение безопасности достигается не только путем увеличения количества проверок и ужесточения требований, предъявляемых к собственникам зданий и помещений. Необходимо найти эффективные решения, обеспечивающие безусловный приоритет безопасности граждан, но не загоняющие в тупик деятельность хозяйствующих субъектов», — подчеркнул председатель Комитета по промышленности, природопользованию и экологии Дмитрий Жаромских.
Сегодня на Ямале работают 32 торгово-развлекательных центра, 68 досуговых детских организаций, 141 объект культуры и спорта и 119 мест с массовым пребыванием людей. С 28 марта на этих объектах проводятся внеплановые проверки, в результате которых выявлено, что основные нарушения связаны с неисправным состоянием автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, загромождением или закрытием эвакуационных выходов. В трудовых коллективах прошли занятия по пожарной безопасности.
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