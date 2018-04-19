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Сотрудники зоопарка добились эвакуации животных при пожаре в ТЦ «Вернисаж»
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Сотрудники зоопарка добились эвакуации животных при пожаре в ТЦ «Вернисаж» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудники контактного зоопарка добились эвакуации животных во время пожара в ТЦ «Вернисаж» во вторник, 17 апреля.
Эту историю рассказала в социальных сетях ярославна Мария Локалова. Сначала она, как работники и другие посетители, подумала, что тревога учебная, но, почувствовав запах проводки и увидев клубы дыма, девушка, осознала реальность угрозы.
«Недавние трагические события в Кемерово многих заставили задуматься о безопасности торговых центров, развлекательных площадок, о цене жизни человека и животного в нашей стране. Не думала, что пройдет совсем немного времени, и мне придется лично столкнуться с ситуацией возгорания в ТЦ», — пишет Мария.
Девушка, вспомнив о контактной зоопарке, который находится в «Вернисаже», побежала ко входу, где предположительно он должен находится. У дверей стоял охранник и сотрудник гвардии. Взволнованная девушка, которая оказалась сотрудницей зоопарка, молила о том, чтобы её пустили внутрь.
«Охранник, по понятным причинам, отказывался впускать девушку, говоря, что там небезопасно. А мы уже вдвоем с ней продолжали наседать на него и судорожно перебирать варианты, кто бы мог открыть дверь изнутри, чтоб можно было эвакуировать зверушек», — рассказывает Мария Локалова.
Но охранник, опять же по понятным причинам, не мог впустить девушек. Тогда сотрудник зоопарка нашла представителей полиции, которые смогут открыть двери для животных, и они двинулись в здание. Открыть ничего не получилось, потому что павильон запирается на выдвижную дверь, которая срабатывает от электричества, а электричество в здании отключили из-за пожара.
Ярославцы, собравшиеся рядом с дверью, стали предлагать свои варианты вызволения пушистых. Решено было в случае появления дыма внутри разбить дверь, которая была на половину из стекла. Но делать этого не пришлось, так как сотрудники МЧС потушили пожар. Люди успокоились и пошли по магазинам. Тогда в здании снова сработала пожарная тревога.
Мария побежала к зоопарку. Она увидела, как девочки-работницы выводили животных, а ярославцы, стоящие на улице, принимали их и не давали разбежаться. Взрослые и дети кормили зверей, укутывали их до тех пор, пока пожар по-настоящему не закончился.
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