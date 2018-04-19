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Кострому вычищают от пыли и мусора перед приездом туристов
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Кострому вычищают от пыли и мусора перед приездом туристов 

k1news.ru 53 минуты назад
Фото: k1news.ru
В Костроме продолжается месячник по санитарной уборке, который стартовал 9 апреля. За это время порядок успели навести на многих улицах, на набережной и в парках, сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, прошла уборка лотковой части на мосту через реку Кострома, на Чернореченском путепроводе, площади Широкова, участках улиц Калиновская, Маршала Новикова, Чайковского, Советская и Речном проспекте.
С помощью технологии пневмонабрызга выполнили ямочный ремонт на площади 300 квадратных метров.
За день с улиц и общественных территорий вывезли 239 кубометров мусора. Уборкой занимались 190 рабочих и 130 единиц техники.
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