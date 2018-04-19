Салют в День Победы, отмененный в Кемерово из-за трагедии в «Зимней вишне», просят провести ветераны Великой Отечественной войны 

К представителям власти города Кемерово, которые ранее заявили об отмене салюта 9 мая из-за трагического пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», обратились члены местного совета ветеранов с просьбой пересмотреть это решение.
Отмечается, что в городе сейчас живет 3761 участник войны на фронте и в тылу. «Для них, их семей и всех кемеровчан праздник Победы — память о героическом подвиге нашего народа, символ силы и мощи России», говорится в письме.
В ходе опроса, организованного на сайте городской администрации, за проведение салюта высказались более половины участников голосования.
Напомним, что пожар в кемеровской «Зимней вишне», случившийся 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.