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Салют в День Победы, отмененный в Кемерово из-за трагедии в «Зимней вишне», просят провести ветераны Великой Отечественной войны
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Салют в День Победы, отмененный в Кемерово из-за трагедии в «Зимней вишне», просят провести ветераны Великой Отечественной войны 

Интересант 59 минут назад
К представителям власти города Кемерово, которые ранее заявили об отмене салюта 9 мая из-за трагического пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», обратились члены местного совета ветеранов с просьбой пересмотреть это решение.
Отмечается, что в городе сейчас живет 3761 участник войны на фронте и в тылу. «Для них, их семей и всех кемеровчан праздник Победы — память о героическом подвиге нашего народа, символ силы и мощи России», говорится в письме.
В ходе опроса, организованного на сайте городской администрации, за проведение салюта высказались более половины участников голосования.
Напомним, что пожар в кемеровской «Зимней вишне», случившийся 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
Интересант: последние новости
СК РФ: Проверки противопожарной безопасности в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» запрещала местная прокуратура МЧС: Пожар в «Зимней вишне» произошел из-за короткого замыкания Агропредприятия Ленобласти уже засеяли 54 гектара кормовыми культурами
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