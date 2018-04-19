Во Владивостоке прошла масштабная тренировка МЧС по тушению лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК , 19 апреля. / ТАСС /. Подразделения МЧС Приморского края провели в четверг масштабную тренировку в рамках всероссийских командно-штабных учений по ликвидации лесных пожаров, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС. Мероприятие является частью усилий региона по подготовке сил и средств к пожароопасному сезону.

"По легенде учений, в связи с установившейся сухой и ветреной погодой вследствие сухой грозы, сопровождающейся ураганным ветром, в 1,5 км юго-западнее условного села возник природный пожар, распространившийся на площади свыше 200 га. Это создало реальную угрозу перехода природного пожара на населенный пункт. Были отработаны практические действия по тушению природных пожаров, а также вопросы, касающиеся эвакуации пострадавшего населения, оказания первой медицинской помощи, снабжения медикаментами и продуктами питания и защиты инфраструктуры населённых пунктов в случае возникновения чрезвычайной ситуации", — сообщает ведомство.

По информации департамента ГО и ЧС Приморского края, продолжается работа по привлечению к ответственности нарушителей противопожарного режима, который ввели на всей территории субъекта. За период с 9 по 18 апреля за разведение костров в лесах и палы травы в регионе оштрафовали 44 человека. Общая сумма штрафов составила почти 90 тыс. рублей.

Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более 2 тыс. раз выезжали на тушение палов травы. За нарушение особого противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность. В 2017 году возбудили 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.